В Минобороны рассказали об обнаруженных над Латвией беспилотниках ВСУ

Украина попыталась осуществить террористическую атаку объектов гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга

Сегодня Украина попыталась осуществить террористическую атаку объектов гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга. Около 3 часов 20 минут в воздушном пространстве Латвии была обнаружена группа из шести беспилотников, сообщили в Минобороны России.

В то же время над Латвией выявили два французских истребителя Rafale и два истребителя F-16.



— Около четырех часов утра отметки пяти из шести обнаруженных БПЛА пропали в районе города Резекне на востоке Латвии. Шестой БПЛА после входа в российское воздушное пространство в 4 часа 41 минуту мск был сбит российскими средствами ПВО в районе населенного пункта Лихачево (78 км юго-восточнее Пскова), — говорится в сообщении.



Экспертиза упавших обломков идентифицировала воздушную цель как украинский беспилотник Ан-196 «Лютый».

Напомним, 5 мая БПЛА сбили над Татарстаном. Тогда же атаке подверглась соседняя Чувашия. Следком России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте.

Галия Гарифуллина