В Минцифры России назначат двух новых заместителей министра

Одно из назначений получит сотрудник, уже работающий в Минцифры и хорошо знакомый с внутренней спецификой ведомства

В Министерстве цифрового развития России готовятся назначения двух новых заместителей министра. По информации ТАСС, оба кандидата имеют значительный опыт работы в государственных структурах.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что одно из назначений получит сотрудник, уже работающий в Минцифры и хорошо знакомый с внутренней спецификой ведомства. Второй кандидат обладает опытом как в бизнесе, так и в государственном управлении.



По словам источника, изменения в кадровом составе связаны с трансформацией российской IT-отрасли. Подготовка решений по назначению заместителей министра началась еще в конце прошлого года. Ожидается, что кадровые изменения будут реализованы в ближайшее время.

Напомним, что ранее экс-главу Минцифры РТ Айрата Хайруллина назначили помощником премьер-министра республики. Он покинул должность министра цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи Татарстана в сентябре прошлого года, после чего Хайруллин прокомментировал сложение полномочий, заявив, что он останется в республике.

Наталья Жирнова