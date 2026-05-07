Татарстанцев предупредили о фейковых письмах, рассылаемых якобы от имени органов власти
Жителей призвали доверять только официальной информации, размещенной в мобильном приложении «МЧС России»
Татарстанцев предупредили о фейковых письмах, распространяемых якобы от имени органов власти. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба ГУ МЧС по республике.
Фальшивые документы и распоряжения от имени госорганов рассылают в разных регионах России. В них могут содержаться ложные сведения о введении различных ограничений.
— Такие провокации возможны и в Татарстане. Призываем жителей республики доверять только официальной информации, размещенной в мобильном приложении «МЧС России», — призвали в ведомстве.
Напомним, по итогам первого квартала количество заблокированных вредоносных писем в России снизилось на 5,6% год к году. В тренде — письма под видом уведомлений от государственных сервисов с угрозой о штрафах и сообщениями о задолженностях.
