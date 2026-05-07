На Арском кладбище в Казани открыли памятник Ильдусу Мостюкову

Он был одним из создателей общевойсковой системы «свой — чужой»

В преддверии 9 Мая на Аллее Славы Арского кладбища в Казани открыли памятник Герою Социалистического труда Ильдусу Мостюкову. Он был одним из создателей общевойсковой системы «свой — чужой». На церемонии присутствовал раис Татарстана Рустам Минниханов.

— По сей день эта система применяется для защиты границ нашей Родины и обеспечения ее безопасности! Его трудовая доблесть навсегда останется в нашей памяти, — написал он в своем канале в MAX.

На открытии памятника также выступил сын Ильдуса Мостюкова — Фарит Мостюков. Присутствовали на церемонии вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева, и.о. председателя Госсовета РТ Марат Ахметов, министр культуры РТ Ирада Аюпова, министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов и др.

Галия Гарифуллина