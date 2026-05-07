На Арском кладбище в Казани открыли памятник Ильдусу Мостюкову
Он был одним из создателей общевойсковой системы «свой — чужой»
В преддверии 9 Мая на Аллее Славы Арского кладбища в Казани открыли памятник Герою Социалистического труда Ильдусу Мостюкову. Он был одним из создателей общевойсковой системы «свой — чужой». На церемонии присутствовал раис Татарстана Рустам Минниханов.
— По сей день эта система применяется для защиты границ нашей Родины и обеспечения ее безопасности! Его трудовая доблесть навсегда останется в нашей памяти, — написал он в своем канале в MAX.
На открытии памятника также выступил сын Ильдуса Мостюкова — Фарит Мостюков. Присутствовали на церемонии вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева, и.о. председателя Госсовета РТ Марат Ахметов, министр культуры РТ Ирада Аюпова, министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов и др.
Справка
Ильдус Мостюков родился 6 марта 1928 года в Казани. В 1947 году окончил Казанский механико-технологический техникум. Работал и продолжал учебу — сначала в Московском энергоуниверситете, затем перевелся в Казанский авиационный институт. После окончания учебы направлен в Казанское ОКБ-294, в течение пяти лет стал начальником отдела конструкторского бюро.
Когда началась работа над созданием новой отечественной общевойсковой системы радиолокационного вооружения, ОКБ-294 стало головным институтом страны, а Ильдус Мостюков — его руководителем. С 1962 по 1989 год здесь было разработано множество разных систем и образцов военной техники. За создание же системы «свой-чужой» он был отмечен званием Героя Социалистического Труда. Разработка, над которой трудился ученый, была удостоена Ленинской и Государственной премий.
Ильдус Мостюков ушел из жизни в возрасте 96 лет 6 июля 2024 года.
