Росстат зарегистрировал первую в этом году недельную дефляцию

Росстат зафиксировал первую в этом году недельную дефляцию. Ее уровень составил 0,02%, сообщает РИА «Новости».

В последний раз недельную дефляцию фиксировали в начале сентября 2025-го. В период с 26 августа по 1 сентября она составила 0,08%.

— За период с 28 апреля по 4 мая 2026-го индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,98%, с начала месяца — 99,99%, с начала года — 103,19%, — рассказали в Росстате.

В России продолжили снижаться цена плодоовощную продукцию — за отчетный период падение в среднем составило 2,7%. Больше всего снизилась стоимость огурцов и помидоров.

Напомним, российские нефтекомпании обяжут удерживать цены на топливо на уровне инфляции. Цель принятого решения — обеспечить достаточные объемы топлива на внутреннем рынке в период традиционного сезонного роста спроса.



Галия Гарифуллина