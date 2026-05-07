Рустам Минниханов — об аллее Славы: на одних лозунгах патриотом не станешь

16:00, 07.05.2026

Глава республики поручил выбрать достойное место для мемориальной зоны, посвященной участникам специальной военной операции

«Мы знаем, как важно быть патриотом своей страны. То, что молодые люди не вовлечены в патриотические мероприятия, — это наша недоработка. Значит, пока мероприятия не востребованы, мы не нашли подходов к молодежи», — отреагировал Рустам Минниханов на видеоролик с рассуждениями ребят, показанный на заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования в Республике Татарстан 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Чтобы воспитать в молодом человеке чувство патриотизма, нужно чтить память отцов и дедов, проявивших героизм в защите Родины, считает раис республики. Ко Дню Победы в регионе увековечили память сотен героев войны, но остаются незавершенными работы по созданию мемориальной аллеи Славы, посвященной участникам СВО. «Мемориальный комплекс должен быть достойным», — наставлял Рустам Минниханов. Подробнее — в материале «Реального времени».

Казань проведет шествие «Бессмертного полка» вживую

В преддверии празднования 81-й годовщины Великой Победы Рустам Минниханов провел сегодня утром заседания оргкомитетов, посвященных проведению торжеств 9 Мая и Года воинской и трудовой доблести. Несмотря на напряженную обстановку, шествие «Бессмертного полка» в Казани пройдет в запланированном формате по центральным улицам города. «Очное шествие «Бессмертного полка» [в День Победы] согласовано для проведения в городе Казани, в остальных муниципальных районах пройдет в других форматах», — сообщила вице-премьер РТ — глава оргкомитета Лейла Фазлеева.

Изменились условия использования пиротехники. В целях безопасности запускать фейерверки разрешат лишь в некоторых городах республики, но можно будет организовать салюты, следовало из презентации. Такие рекомендации оргкомитет сегодня адресовал главам муниципальных образований. Ограничения связаны с усилением мер безопасности, пояснила Лейла Фазлеева, добавив, что все запланированные мероприятия должны пройти на высоком организационном и содержательном уровне.

Ветеранам ВОВ — путинские выплаты, ветеранам СВО — реабилитация

В настоящее время в Татарстане проживает более 5,5 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны и свыше 3,5 тысячи ветеранов специальной военной операции, сообщила Лейла Фазлеева. В преддверии праздника, согласно указу президента РФ Владимира Путина, всем участникам Великой Отечественной войны произведена единовременная выплата, а от имени Рустама Минниханова вручены персональные поздравления и подарочные наборы. «Учитывая преклонный возраст, наиболее востребованным для них является социально-медицинское обслуживание. 913 ветеранов получают социальную помощь на дому», — рассказала спикер.

Для ветеранов СВО в республике развернуто 460 круглосуточных коек в четырех клиниках. В прошлом году им стали бесплатно оказывать услуги по зубопротезированию — Татарстан стал в этом вопросе первым регионом в стране. Особое внимание уделяется реабилитации. Десять медицинских центров оснащены инновационными роботизированными системами, помогающими восстанавливать двигательные функции пациентов с травмами и заболеваниями центральной нервной системы.

«Не так просто трудоустроить тех, кто не хочет работать»

— В нашей системе реабилитации особое место занимают занятия адаптивной физической культурой и активное вовлечение в паралимпийское движение, — сообщила Лейла Фазлеева. — Это не просто тренировки, а путь возвращения к полноценной жизни, к обретению веры в себя и в тех, кто вас окружает.

В Татарстане работает Республиканская спортивно-адаптивная школа, готовящая спортсменов паралимпийского и сурдлимпийского направлений. В ближайших планах — сотрудничество с РКБ №7, РКБ и Госпиталем ветеранов войн, где намерены разработать и внедрить занятия с использованием комплексов тренажеров-симуляторов картинга.

На сегодняшний день трудоустроено около 70% ветеранов СВО. Однако процесс вовлечения в трудовую деятельность сталкивается со сложностями. «К сожалению, не так просто трудоустроить тех, кто не хочет работать. И тех, кто имеет судимость, причем неоднократную, и тех, кто имеет инвалидность», — отметила Лейла Фазлеева. По ее словам, здесь прибегают к помощи психологов, ветеранских организаций. Но лучше всего убеждают наглядные примеры трудоустроенных участников специальной военной операции.

Память о героях доверили Минкульту РТ

В этом году российский оргкомитет по празднованию 9 Мая разослал регионам поручение привести в должное состояние воинские захоронения и провести масштабную работу по увековечиванию памяти участников СВО и подвига тружеников тыла. Более того, федеральные власти обязали определить единый орган, ответственный за это.

В Татарстане им станет Министерство культуры, сообщила Лейла Фазлеева. Под его руководством будет продолжена работа республиканской комиссии по увековечиванию памяти выдающихся людей республики. «Минкульт станет единым центром сбора информации для передачи в комиссию РТ. Этот вопрос является крайне важным и деликатным, особенно в контексте судеб участников специальной военной операции. На сегодняшний день комиссии созданы в десяти муниципальных районах», — пояснила Лейла Фазлеева.

В первую очередь на повестке находится увековечивание памяти участников специальной военной операции. В Казани прорабатывается создание мемориальной зоны, а также памятника героям СВО. Как известно, камень на месте монумента в парке Победы заложили год назад, тут предполагается создание масштабной аллеи Славы участников СВО. Однако с тех пор проект не продвинулся. Также прорабатывается вопрос открытия музея Великой Отечественной войны.

— Почему проект не завершен? — спросил позднее Рустам Минниханов у представителей городских властей. — Это не просто формальность, а показатель нашего отношения к героям. Место для мемориала может быть определено, но я прошу вас взять на контроль завершение всех работ.

И попросил уделить особое внимание строительству мемориальной зоны, посвященной участникам СВО. «Мы будем рассматривать различные варианты», — предупредил он.

Замедление развития мемориального комплекса отразилось на позициях республики. «По итогам прошлого года республика заняла третью позицию в номинации по увековечиванию памяти героев Советского Союза и России, хотя в 2018—2022 годах были на первом месте, потом на втором и сейчас на третьем месте. Но не за места мы боремся, это наше отношение к героям», — добавил раис. Напомним, что сейчас завершается реализация проекта Приволжского федерального округа «Герои Отечества».

Патриотический настрой в обществе поддерживается культурными мероприятиями. В майские праздники все театры республики показывают спектакли на тему Великой Отечественной войны. Среди них будут премьеры и выездные показы. Так, Альметьевский татарский государственный драматический театр представит на фестивале в Будапеште спектакль «Оборванная мелодия», посвященный трагической судьбе выдающегося композитора Фарида Яруллина, погибшего на войне.

Юлия Виноградова, директор Департамента по молодежной политике КФУ, рассказала о настроениях молодежи. По ее словам, молодые люди разделяют патриотический дух, который царит в обществе. В их иерархии ценностей на первом месте — семья, на втором — социальная справедливость, на третьем — профессиональная карьера. При этом они слабо вовлечены в патриотические мероприятия, у них почти нет опыта участия. В подтверждение был показан видеоролик о том, как молодые люди рассуждают о патриотизме и своем вкладе. Ответы звучали неоднозначные.

— Мы знаем, как важно быть патриотом своей страны. То, что молодые люди не вовлечены в патриотические мероприятия, — это наша недоработка. Значит, пока они (мероприятия, — прим. ред.) не востребованы, мы не нашли подходов к молодежи, — отреагировал Рустам Минниханов.

По его мнению, воспитать в молодом человеке чувство патриотизма одними лозунгами не выйдет, тут велика роль искусства и литературы. «Хороший пример нам продемонстрировали наши белорусские коллеги, показавшие очень глубокий и хороший материал. А то мы все превращаем в праздники! А важно, чтобы [чувство патриотизма] попало в душу. Произведения искусства должны воспитывать правильное понимание героизма и самоотверженности», — заключил он.

Луиза Игнатьева

