Рустам Минниханов — об аллее Славы: на одних лозунгах патриотом не станешь

Глава республики поручил выбрать достойное место для мемориальной зоны, посвященной участникам специальной военной операции

«Мы знаем, как важно быть патриотом своей страны. То, что молодые люди не вовлечены в патриотические мероприятия, — это наша недоработка. Значит, пока мероприятия не востребованы, мы не нашли подходов к молодежи», — отреагировал Рустам Минниханов на видеоролик с рассуждениями ребят, показанный на заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования в Республике Татарстан 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Чтобы воспитать в молодом человеке чувство патриотизма, нужно чтить память отцов и дедов, проявивших героизм в защите Родины, считает раис республики. Ко Дню Победы в регионе увековечили память сотен героев войны, но остаются незавершенными работы по созданию мемориальной аллеи Славы, посвященной участникам СВО. «Мемориальный комплекс должен быть достойным», — наставлял Рустам Минниханов. Подробнее — в материале «Реального времени».

Казань проведет шествие «Бессмертного полка» вживую

В преддверии празднования 81-й годовщины Великой Победы Рустам Минниханов провел сегодня утром заседания оргкомитетов, посвященных проведению торжеств 9 Мая и Года воинской и трудовой доблести. Несмотря на напряженную обстановку, шествие «Бессмертного полка» в Казани пройдет в запланированном формате по центральным улицам города. «Очное шествие «Бессмертного полка» [в День Победы] согласовано для проведения в городе Казани, в остальных муниципальных районах пройдет в других форматах», — сообщила вице-премьер РТ — глава оргкомитета Лейла Фазлеева.

Изменились условия использования пиротехники. В целях безопасности запускать фейерверки разрешат лишь в некоторых городах республики, но можно будет организовать салюты, следовало из презентации. Такие рекомендации оргкомитет сегодня адресовал главам муниципальных образований. Ограничения связаны с усилением мер безопасности, пояснила Лейла Фазлеева, добавив, что все запланированные мероприятия должны пройти на высоком организационном и содержательном уровне.

Ветеранам ВОВ — путинские выплаты, ветеранам СВО — реабилитация

В настоящее время в Татарстане проживает более 5,5 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны и свыше 3,5 тысячи ветеранов специальной военной операции, сообщила Лейла Фазлеева. В преддверии праздника, согласно указу президента РФ Владимира Путина, всем участникам Великой Отечественной войны произведена единовременная выплата, а от имени Рустама Минниханова вручены персональные поздравления и подарочные наборы. «Учитывая преклонный возраст, наиболее востребованным для них является социально-медицинское обслуживание. 913 ветеранов получают социальную помощь на дому», — рассказала спикер.

Для ветеранов СВО в республике развернуто 460 круглосуточных коек в четырех клиниках. В прошлом году им стали бесплатно оказывать услуги по зубопротезированию — Татарстан стал в этом вопросе первым регионом в стране. Особое внимание уделяется реабилитации. Десять медицинских центров оснащены инновационными роботизированными системами, помогающими восстанавливать двигательные функции пациентов с травмами и заболеваниями центральной нервной системы.

«Не так просто трудоустроить тех, кто не хочет работать»

— В нашей системе реабилитации особое место занимают занятия адаптивной физической культурой и активное вовлечение в паралимпийское движение, — сообщила Лейла Фазлеева. — Это не просто тренировки, а путь возвращения к полноценной жизни, к обретению веры в себя и в тех, кто вас окружает.

В Татарстане работает Республиканская спортивно-адаптивная школа, готовящая спортсменов паралимпийского и сурдлимпийского направлений. В ближайших планах — сотрудничество с РКБ №7, РКБ и Госпиталем ветеранов войн, где намерены разработать и внедрить занятия с использованием комплексов тренажеров-симуляторов картинга.

На сегодняшний день трудоустроено около 70% ветеранов СВО. Однако процесс вовлечения в трудовую деятельность сталкивается со сложностями. «К сожалению, не так просто трудоустроить тех, кто не хочет работать. И тех, кто имеет судимость, причем неоднократную, и тех, кто имеет инвалидность», — отметила Лейла Фазлеева. По ее словам, здесь прибегают к помощи психологов, ветеранских организаций. Но лучше всего убеждают наглядные примеры трудоустроенных участников специальной военной операции.

Память о героях доверили Минкульту РТ

В этом году российский оргкомитет по празднованию 9 Мая разослал регионам поручение привести в должное состояние воинские захоронения и провести масштабную работу по увековечиванию памяти участников СВО и подвига тружеников тыла. Более того, федеральные власти обязали определить единый орган, ответственный за это.

В Татарстане им станет Министерство культуры, сообщила Лейла Фазлеева. Под его руководством будет продолжена работа республиканской комиссии по увековечиванию памяти выдающихся людей республики. «Минкульт станет единым центром сбора информации для передачи в комиссию РТ. Этот вопрос является крайне важным и деликатным, особенно в контексте судеб участников специальной военной операции. На сегодняшний день комиссии созданы в десяти муниципальных районах», — пояснила Лейла Фазлеева.

В первую очередь на повестке находится увековечивание памяти участников специальной военной операции. В Казани прорабатывается создание мемориальной зоны, а также памятника героям СВО. Как известно, камень на месте монумента в парке Победы заложили год назад, тут предполагается создание масштабной аллеи Славы участников СВО. Однако с тех пор проект не продвинулся. Также прорабатывается вопрос открытия музея Великой Отечественной войны.

— Почему проект не завершен? — спросил позднее Рустам Минниханов у представителей городских властей. — Это не просто формальность, а показатель нашего отношения к героям. Место для мемориала может быть определено, но я прошу вас взять на контроль завершение всех работ.

И попросил уделить особое внимание строительству мемориальной зоны, посвященной участникам СВО. «Мы будем рассматривать различные варианты», — предупредил он.

Замедление развития мемориального комплекса отразилось на позициях республики. «По итогам прошлого года республика заняла третью позицию в номинации по увековечиванию памяти героев Советского Союза и России, хотя в 2018—2022 годах были на первом месте, потом на втором и сейчас на третьем месте. Но не за места мы боремся, это наше отношение к героям», — добавил раис. Напомним, что сейчас завершается реализация проекта Приволжского федерального округа «Герои Отечества».

Патриотический настрой в обществе поддерживается культурными мероприятиями. В майские праздники все театры республики показывают спектакли на тему Великой Отечественной войны. Среди них будут премьеры и выездные показы. Так, Альметьевский татарский государственный драматический театр представит на фестивале в Будапеште спектакль «Оборванная мелодия», посвященный трагической судьбе выдающегося композитора Фарида Яруллина, погибшего на войне.

Юлия Виноградова, директор Департамента по молодежной политике КФУ, рассказала о настроениях молодежи. По ее словам, молодые люди разделяют патриотический дух, который царит в обществе. В их иерархии ценностей на первом месте — семья, на втором — социальная справедливость, на третьем — профессиональная карьера. При этом они слабо вовлечены в патриотические мероприятия, у них почти нет опыта участия. В подтверждение был показан видеоролик о том, как молодые люди рассуждают о патриотизме и своем вкладе. Ответы звучали неоднозначные.

— Мы знаем, как важно быть патриотом своей страны. То, что молодые люди не вовлечены в патриотические мероприятия, — это наша недоработка. Значит, пока они (мероприятия, — прим. ред.) не востребованы, мы не нашли подходов к молодежи, — отреагировал Рустам Минниханов.

По его мнению, воспитать в молодом человеке чувство патриотизма одними лозунгами не выйдет, тут велика роль искусства и литературы. «Хороший пример нам продемонстрировали наши белорусские коллеги, показавшие очень глубокий и хороший материал. А то мы все превращаем в праздники! А важно, чтобы [чувство патриотизма] попало в душу. Произведения искусства должны воспитывать правильное понимание героизма и самоотверженности», — заключил он.