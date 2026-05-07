Добровольцам на СВО зачтут дни службы при расчете военной пенсии

Также бойцам при подсчетах выплат учтут и дни, проведенные в госпитале

Добровольцам каждый день службы во время спецоперации зачтут за три при расчете военной пенсии. Причем если боец лежал в госпитале с раной или заболеванием, то этот «больничный» посчитают за боевую выслугу, пишет ТАСС со ссылкой на поправки к положениям о расчете выслуги лет, принятым правительством России.

Кроме того, день службы за два при расчете пенсий посчитают и добровольцам, участвовавшим в контртеррористических операциях в приграничье. Также у них в подсчеты включат каждый день, который они провели на лечении в связи с участием в операции.

Еще российские власти установили форму справки, которая подтверждает службу в зоне проведения спецоперации. Документ удостоверяется командиром добровольческого отряда или начальником, который занимается аналогичной работой другой госструктуры.

Никита Егоров