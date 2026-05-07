50 млн на безопасность: на восьми ж/д переездах Татарстана установили системы фотовидеофиксации
По инициативе Приволжской транспортной прокуратуры и при поддержке властей Татарстана на восьми железнодорожных переездах республики установили специальные видеоустройства, сообщает пресс-служба ведомства. Система подключена к Центру автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД МВД России.
Причиной установки стала проверка безопасности движения на железнодорожных переездах Татарстана. В результате выяснилось, что большинство транспортных происшествий происходит по вине автомобилистов.
На реализацию проекта выделено 49 миллионов рублей из бюджета республики.
Напомним, что ранее в Васильево погиб мальчик, задев удочкой провода контактной сети на ж/д путях. Напряжение в проводах составляет 27,5 тысячи вольт — от полученного удара током подросток скончался на месте.
