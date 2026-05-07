Новости авто

10:20 МСК Все новости
Новости раздела
Авто

50 млн на безопасность: на восьми ж/д переездах Татарстана установили системы фотовидеофиксации

18:43, 07.05.2026

Причиной установки стала проверка, в результате которой выяснилось, что большинство транспортных происшествий на ж/д путях происходит по вине автомобилистов

50 млн на безопасность: на восьми ж/д переездах Татарстана установили системы фотовидеофиксации
Фото: Johannes Plenio for Unsplash

По инициативе Приволжской транспортной прокуратуры и при поддержке властей Татарстана на восьми железнодорожных переездах республики установили специальные видеоустройства, сообщает пресс-служба ведомства. Система подключена к Центру автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД МВД России.

Причиной установки стала проверка безопасности движения на железнодорожных переездах Татарстана. В результате выяснилось, что большинство транспортных происшествий происходит по вине автомобилистов.

На реализацию проекта выделено 49 миллионов рублей из бюджета республики.

предоставлено пресс-службой ГЖД

Напомним, что ранее в Васильево погиб мальчик, задев удочкой провода контактной сети на ж/д путях. Напряжение в проводах составляет 27,5 тысячи вольт — от полученного удара током подросток скончался на месте.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

АвтоОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

Читайте также