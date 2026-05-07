Погода в Татарстане к 11 мая изменится от +30 градусов до заморозков

Через республику пройдет холодный фронт, который принесет кратковременные дожди, грозы и сильный ветер с порывами до 15—20 м/с

Татарстан переживает аномально теплую погоду: температура воздуха превышает норму на 8—9 градусов, достигая отметки +29 градусов. Однако уже 8 мая погодные условия начнут меняться.

В этот день сохранится высокая температура: ночью ожидается от +8 до +13 градусов, днем от +25 до +30 градусов. Однако через республику пройдет холодный фронт, который принесет кратковременные дожди, грозы и сильный ветер с порывами до 15—20 м/с. В отдельных районах возможен град.

9 мая ночные дожди и грозы продолжатся. Днем похолодание усилится: температура опустится до +11 градусов при ночном минимуме +6 градусов.

К 10—11 мая республика окажется под влиянием северного антициклона. Ожидается сухая погода, но существенно прохладнее: ночью возможны заморозки до -3 градусов, днем воздух прогреется лишь до +16 градусов. Предварительный прогноз на 12 мая обещает потепление до +19 градусов и дожди, связанные с прохождением теплого фронта.



Наталья Жирнова