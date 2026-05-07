В аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы сняли ограничения на полеты

Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации

В аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы сняли ограничения на полеты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Ограничения ввели порядка пяти часов назад.

Рано утром в Татарстане вводили режим ракетной опасности — его сняли через полтора часа. Около часа в Нижнекамске, Набережных Челнах и Елабуге действовала угроза атаки БПЛА.

Галия Гарифуллина