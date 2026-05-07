В аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы сняли ограничения на полеты
Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации
В аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы сняли ограничения на полеты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Ограничения ввели порядка пяти часов назад.
Рано утром в Татарстане вводили режим ракетной опасности — его сняли через полтора часа. Около часа в Нижнекамске, Набережных Челнах и Елабуге действовала угроза атаки БПЛА.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».