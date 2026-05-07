В Ижевске и Перми отменили парад Победы из-за угрозы БПЛА

Фото: Динар Фатыхов

Власти Удмуртии и Пермского края отменили традиционный парад Победы 9 мая в Ижевске и Перми. Как сообщили региональные администрации, решение принято в связи с участившимися атаками беспилотных летательных аппаратов на эти регионы и необходимостью обеспечить максимальную безопасность граждан.

По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, отмена парада — вынужденная мера, связанная с текущей обстановкой.

— Друзья, иногда каждому свою силу приходится проявлять в том, чтобы принять непростое решение. Так получилось, что сегодня — наша очередь. 9 мая в Ижевске не состоится традиционный парад Победы, — передает слова главы Удмуртии его пресс-служба.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Такое же решение было принято и руководством Перми:

— Это сделано, чтобы обеспечить безопасность жителей и не отвлекать силовые структуры от выполнения задач по защите земляков, — сказано в телеграм-канале главы края Дмитрия Махонина.



Напомним, в этом году парад Победы в Казани пройдет без военной техники.

