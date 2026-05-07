Парад 9 Мая в Москве: Путин выступит, зарубежные лидеры приедут, а техники не будет

Фото: Айдар Раманкулов

В Москве 9 мая состоится традиционный военный парад в честь Дня Победы. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, в мероприятии примет участие президент Владимир Путин, который выступит с речью. В этом году парад пройдет без демонстрации военной техники. Напомним, что такое решение было принято и в Казани.

На мероприятие в Москву прилетят девять лидеров и официальных представителей зарубежных стран. Среди гостей — президент Белоруссии Александр Лукашенко, президенты Абхазии и Южной Осетии Бадра Гунба и Алан Гаглоев, а также верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим и руководство Сербии (в том числе и председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик), а также президент Боснии и Герцеговины Синиша Каран.

скриншот телеграм-канала раиса Татарстана

Кроме того, ожидается визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо и президента Лаоса. Путин проведет с ними ряд двусторонних встреч, в том числе переговоры с Фицо и королем Малайзии — второй отдельно попросил о встрече с российским лидером в формате тет-а-тет.

Россия не рассылала специальных приглашений на празднование 9 Мая, однако некоторые иностранные деятели сами выразили желание принять участие в мероприятиях, сообщил Ушаков.

Ранее МИД России предупредил иностранные посольства об угрозе удара по Киеву. Атака возможна, если руководство Украины попытается совершить теракты в Москве во время празднования Дня Победы.

Наталья Жирнова