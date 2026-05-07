МВД может начать решать часть вопросов в сфере трудовой миграции

Документ, который находится в Госдуме, предусматривает, что МВД получит от Минтруда право утверждать перечни профессий квалифицированных иностранных специалистов

В Госдуму внесли законопроект о передаче части полномочий Минтруда РФ Министерству внутренних дел страны в сфере регулирования трудовой миграции, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Документ предусматривает, что МВД получит право утверждать перечни профессий квалифицированных иностранных специалистов. В частности, речь идет о специалистах, которые могут получить вид на жительство в упрощенном порядке, а также о тех, кто может трудоустраиваться без учета квот, установленных Минтрудом.

Напомним, что ранее перечень профессий для получения ВНЖ в упрощенном порядке был существенно сокращен, а в стране с начала года было аннулировано более 8 тысяч ВНЖ.

Если изначально в списке было более 200 должностей, включая врачей, педагогов, продавцов и водителей, то сейчас осталось только 29 специальностей — преимущественно технические профессии, такие как инженеры, слесари и сварщики.

По мнению авторов законопроекта, расширение полномочий МВД позволит усилить госконтроль над миграционной политикой. Это особенно важно, поскольку большинство вопросов в этой сфере уже находится в ведении Министерства внутренних дел.



Наталья Жирнова