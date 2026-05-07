В Татарстане назначили нового заместителя начальника Госжилинспекции республики

19:17, 07.05.2026

В сферу ответственности Фроловой войдет координация работы межрайонных жилищных инспекций

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал распоряжение о назначении Марины Фроловой на должность заместителя начальника Государственной жилищной инспекции РТ — заместителя главного инспектора региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С 7 мая новый руководитель приступила к исполнению своих обязанностей. В сферу ответственности Фроловой войдет координация работы межрайонных жилищных инспекций Татарстана.

Ранее, также по распоряжению Кабмина РТ, заместитель главы Лаишевского района Замалиев стал замглавы АИР Талии Минуллиной.

Наталья Жирнова

