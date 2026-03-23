В 24 компаниях Татарстана нарушили права инвалидов на трудоустройство
Разбираемся, насколько работодатели открыты для сотрудников с физическими и ментальными особенностями
Еще с 1 сентября 2024 года российские компании обязали трудоустраивать людей с инвалидностью. В Татарстане квоты составляют 2-3% в зависимости от штата, но низкие штрафы и риск фиктивного трудоустройства вызывают вопросы. Насколько Казань готова к приему сотрудников с инвалидностью, какие зарплаты им предлагают и как обстоят дела с трудоустройством людей с ментальными особенностями — в материале «Реального времени».
Только у 29% татарстанцев с инвалидностью есть официальная работа
По состоянию на 1 февраля 2026 года в Татарстане зарегистрировано 227,1 тыс. инвалидов, из которых около 115,3 тыс. — люди трудоспособного возраста. Согласно данным Роструда, только 33,9 тыс. в настоящее время работают.
При этом региональный Минтруд сообщил о полном отсутствии жалоб со стороны сотрудников с инвалидностью на нарушение их трудовых прав. Внеплановые проверки ими также не проводились.
— Обоснованных жалоб от инвалидов о нарушении их прав не зафиксировано, — указали в министерстве на запрос «Реального времени».
Однако в рамках профилактических мероприятий объявили 24 предостережения работодателям, нарушающим обязательное требование в части квотирования рабочих мест для людей с ОВЗ.
Какую зарплату предлагают такому сотруднику?
При этом в Татарстане за последние три года увеличилось число предложений для людей с ОВЗ. В 2025 году для них было открыто 11,8 тыс. вакансий. Это на 28% больше, чем в 2023 году, поделились с «Реальным временем» в hh.ru.
Топ-5 сфер по доле вакансий, доступных для людей с ОВЗ:
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
|ДОЛЯ ВАКАНСИЙ, %
|Транспорт, логистика, перевозки
|28
|Продажи, обслуживание клиентов
|27
|Домашний, обслуживающий персонал
|27
|Административный персонал
|21
|Рабочий персонал
|11
Данные hh.ru
Топ-10 профессий по доле вакансий, доступных для людей с ОВЗ:
|ПРОФЕССИЯ
|ДОЛЯ ВАКАНСИЙ, %
Курьер
|18
|Оператор call-центра, специалист контактного центра
|14
|Другое
|10
|Менеджер по продажам
|8
|Водитель
|5
Данные hh.ru
Медианная зарплата для людей с ОВЗ в Татарстане в 2025 году составила 80,7 тыс. рублей, увеличившись в 1,5 раза с 2023 года.
«Почти всегда прием на работу происходит по личным выходам»
«Реальное время» обратилось к руководителю казанского проекта «Сопровождаемое проживание» АНО ЦСА «БлагоДарю» Гульнаре Галиахметове. Проект, инициированный депутатом Казгордумы, помогает 12 людям с ментальными особенностями адаптироваться к самостоятельной жизни после учреждений интернатного типа. Он предлагает альтернативу психоневрологическим интернатам (ПНИ), где люди с инвалидностью часто оказываются оторваны от общества.
Сейчас девять участников проекта официально трудоустроены. Кто-то работает в Суворовском училище, кто-то в сфере общепита, на Ипподроме, на швейном предприятии и т.д.
Большие проблемы возникают у тех, у кого ВИЧ или гепатиты: «И хотя они просто носители и это не заразное — а трудоустройство с ними все равно большая проблема».
— Очень трудно нам трудоустроить тех, кто пришел из взрослого интерната. У них не совсем правильно сформировано понятие «работа». Вот потребительское отношение, которое воспитывается годами в детских домах и интернатах, — оно дает свой отпечаток, — пояснила Галиахметова.
Ситуация с трудоустройством в Казани, по словам собеседницы издания, улучшается год от года. Однако она считает, что не стоит концентрировать людей с особенностями в одном месте, создавая отдельные рабочие коллективы. Это помешает их социализации, поэтому лучше распределять их по разным компаниям.
Галиахметова указала, что общество по-прежнему не готово к людям с интеллектуальными нарушениями.
— Когда люди начинают общаться с нашими ребятами на каких‑то мероприятиях — после одного‑двух таких событий они сами нам говорят: «А мы‑то думали, что они там кидаются, кусаются…» Вот такой стереотип сложился в отношении людей с инвалидностью — особенно если речь идет о каких‑то интеллектуальных нарушениях, — рассказала она.
