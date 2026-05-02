Сумма долгов по кредитам у жителей Татарстана увеличилась на 4,6 млрд рублей за месяц

Большая часть задолженности пришлась на ипотеку

По состоянию на 1 апреля 2026 года общий объем задолженности жителей Татарстана по кредитам составил 1,2 трлн рублей. За последний месяц эта сумма увеличилась на 0,39% или на 4,6 млрд рублей, следует из статистики Центробанка России.

Причем 42 млрд рублей или 3,5% из общей суммы приходится на просроченную задолженность по займам среди жителей Татарстана.

Судя по опубликованным данным, большая часть задолженности (61,48% или 737 млрд рублей) приходится на ипотеку. Причем 6,6 млрд рублей — просроченная задолженность по жилищным кредитам у татарстанцев.

Напомним, что к концу года экономист Александр Разуваев прогнозировал ставку ЦБ России на уровне 12%. При реализации прогноза ожидается сильный рост спроса на вторичное жилье, считает вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев, отметив, что в таком случае рыночную ипотеку начнут выдавать под 16%, а это уже психологически приемлемая ставка.

Никита Егоров