Глава Народного совета Туркмении станет участником KazanForum

Председатель Халк маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов станет участником форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на национальную программу туркменского телевидения Watan.

В ходе заседания правительства Туркмении глава МИД страны Рашид Мередов сообщил, что на форум отправится делегация во главе с Бердымухамедовым. Он добавил, что визит планируется в целях дальнейшего наращивания стратегических взаимоотношений между Туркменией и Россией.

Напомним, что в 2026-м KazanForum проведут с 12 по 17 мая на разных площадках столицы Татарстана, а двухдневная деловая программа состоится в Международном выставочном центре «Казань экспо» 14—15 мая.

Ранее сообщалось, что в Казани введут ограничения на продажу алкоголя во время проведения KazanForum.

