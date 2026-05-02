Глава Народного совета Туркмении станет участником KazanForum

12:44, 02.05.2026

Форум проведут с 12 по 17 мая

Председатель Халк маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов станет участником форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на национальную программу туркменского телевидения Watan.

В ходе заседания правительства Туркмении глава МИД страны Рашид Мередов сообщил, что на форум отправится делегация во главе с Бердымухамедовым. Он добавил, что визит планируется в целях дальнейшего наращивания стратегических взаимоотношений между Туркменией и Россией.

Напомним, что в 2026-м KazanForum проведут с 12 по 17 мая на разных площадках столицы Татарстана, а двухдневная деловая программа состоится в Международном выставочном центре «Казань экспо» 14—15 мая.

Ранее сообщалось, что в Казани введут ограничения на продажу алкоголя во время проведения KazanForum.

Никита Егоров

Читайте также
