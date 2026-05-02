Сумма сбережений в банках у татарстанцев достигла 1,4 трлн рублей

Также в республике вырос спрос на автомобили

Сбережения татарстанцев в банках в Татарстане продолжили расти и на 1 марта 2026 года достигли 1,4 трлн рублей, без учета средств на счетах эскроу. Такие цифры приводятся в докладе «Региональная экономика: комментарии ГУ» .

Кроме того, в феврале — марте текущего года в республике вырос спрос на автомобили. Дилеры связывают рост продаж со смягчением условий по автокредитам.

Немного увеличился и спрос на стройматериалы, а объем продаж мебели практически не изменился.

Отмечается, что татарстанцы по-прежнему предпочитают сбережения покупкам в кредит. Вклады продолжают быть привлекательным инструментом для накопления. Ставки по ним остаются выше инфляции, это позволяет гражданам защитить свои сбережения от обесценения, говорится в документе.

