«Это мечта Бако»: центровой УНИКСа отправится покорять «Париж» и Евролигу

В команде ослаб центр. Что дальше?

Фото: Руслан Ишмухаметов

«Они идут на любую зарплату»

Стало известно, что центровой Исмаэль Бако покинул казанский УНИКС — клуб, где он провел два сезона, и вместе с ним стал серебряным и бронзовым чемпионом. Уход бельгийца не стал шоком для фанатов, ведь еще в апреле появилась информация о его потенциальном переходе в испанскую «Валенсию». Но как оказалось, он не там.

Сейчас у УНИКСа есть постоянный центр в лице Джалена Рейнольдса — легенды клуба. Но затащить еще одного игрока, который хорош в скоринге, подборах и блок-шотах на эту позицию в чемпионат, который не может гарантировать выход в Евролигу, — тяжелая задача.

Спортсмены предпочитают играть лицом к кольцу, а не наоборот, поэтому таких ребят банально меньше. Но они есть. Впрочем, теперь эта задача ложится на скаутеров казанского клуба.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Конечно, Бако можно было оставить, но тогда пришлось бы увеличить ему зарплату, к чему клуб не был готов, заявлял президент УНИКСа Евгений Богачев. Поэтому они пожали друг другу руки и разошлись.

— Тут роль сыграло его желание выступать в Евролиге, это — мечта Бако. Там они идут на любую зарплату, лишь бы засветиться. Как говорится, сколько волка ни корми, а он все равно в лес смотрит, — сказал Богачев для «Матч ТВ».

Был ли кто-то круче Бако за последние сезоны?

За последние пять сезонов без Бако команда сменила шесть центровых и самым продолжительным стал контракт с россиянином Артемом Клименко, который был в системе клуба четыре года — с 2018-го. В свой последний сезон он провел 23 матча со средним временем в 9:20 минут, набрав 4,4 очка и 2,3 подбора. Баскетболист встречался со своей бывшей командой в этом плей-офф в составе «Автодора». Саратовцы тогда всухую отдали победу своим соседям.

Артем Клименко. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Еще один россиянин, Иван Лазарев, провел три сезона. Но в последнем он вышел на площадку только один раз. Сейчас Лазарев представляет БК «Московский». Последний россиянин, Артем Забелин, задержался также на один сезон 2022/23 и провел девять игр, набирая 2,1 очка за 5:37 минут.

Далее на позиции центрового играли легионеры, одного из которых перехватил ЦСКА. Тони Джекири, представляющий армейцев, был наиболее близок к показателям Бако — 23 матча, 7,5 очка, 5,7 подбора, 1,5 передачи за 22 минуты. Для сравнения, у Бако они следующие — 23:49 минут, 9 очков, 6,8 подбора и 1,2 блок-шота.



Тони Джекири. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Неплох был и американец Джордан Морган, который провел один сезон в составе казанцев, и за 20 игр проводил на площадке 22 минуты, набирая 9,3 очка и записывая 1,6 подбора.

Так почему Бако был действительно важен? Его можно отметить за навыки защиты и подбора, он добавлял команде габаритов. Игрок трижды за последний сезон входил в символические пятерки недели от Единой лиги ВТБ, а также в регулярном чемпионате возглавил рейтинг Лиги по броскам сверху — 73 данка в 39 матчах. В одной из промежуточных статистик «регулярки» Бако вошел в два топа из семи — он признан первым по блокшотам в среднем за игру (1,3) и вторым по проценту бросков с игры (64,7%), уступив Евгению Минченко из «Локомотива-Кубани» (67%).

По итогам сезона 2023/24 года, когда УНИКС стал только серебряным чемпионом, первые лица клуба заявили, что Бако был ключевым элементом в поражении. Тогда бельгиец пропустил игры из-за мышечной травмы. По мнению Богачева и главного тренера Велимира Перасовича, его отсутствие — одна из главных причин поражения команды.

Евгений Богачев. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В новом клубе он сможет поговорить на родном французском

Сейчас, по информации BasketNews, Бако близок к заключению сделки с «Парижем». Бельгиец спустя два года вернется в Евролигу. Последним его клубом до УНИКСа была итальянская «Виртус Болонья». При этом из Единой лиги он отправится не один: уже известно, что соглашение подписал экс-игрок ЦСКА Амат М’Бай, — это первый контракт француза с французской командой в его карьере.

— Да, он долго ждал и выбирал, не исключал, что может и остаться. Я не знаю, куда конкретно он пойдет. Но они или он сам теперь должны выплатить нам компенсацию. Если бы мы хотели, чтобы игрок ушел, то мы платили бы ее ему, но в данном случае клуб все-таки хотел оставить игрока, — рассказал Богачев.

Бако и М’Бай. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Под руководством Франческо Табеллини «Париж» стал победителем чемпионата Франции в сезоне 2024/25 года. В прошлом году команда стала обладателем Еврокубка. В этом сезоне французы не смогли выйти из 1/4 финала Евролиги, проиграв нынешнему победителю — «Фенербахче» из Турции.

Рената Валеева