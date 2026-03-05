МИД Азербайджана обвинил Иран в атаках беспилотников на аэропорт и школу

Один беспилотник столкнулся со зданием аэровокзала местного аэропорта, второй упал неподалеку от здания школы села Шакарабад

МИД Азербайджана опубликовал официальное заявление после падения дрона в аэропорту Нахичевань. По сообщениям представителей министерства, около полудня с территории Ирана были произведены удары беспилотниками по объектам на территории Нахчыванской автономной республики Азербайджана. Один беспилотник столкнулся со зданием аэровокзала местного аэропорта, второй упал неподалеку от здания школы села Шакарабад.



— Это нападение на территорию Азербайджанской Республики является нарушением норм и принципов международного права и способствует усилению напряженности в регионе, — заявили в МИДе.

Правительство требует от властей Ирана немедленного расследования обстоятельств произошедшего, предоставления подробных разъяснений и принятия мер, исключающих повторение аналогичных атак в дальнейшем.

— Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Моджтаба Демирчилу был вызван в Министерство иностранных дел, где ему будет выражен решительный протест и вручена соответствующая нота, — сказано в сообщении МИДа.

Напомним, президент США Дональд Трамп утром 28 февраля объявил, что Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки начали масштабную военную операцию в Иране. Также об атаке республики заявил Израиль. В ответ Иран заявил об ответных пусках ракет по Израилю, а также по ОАЭ, Ираку, Катару, Кувейту, Иордании и Бахрейну. Выльется ли конфликт между странами в полноценную войну на Ближнем Востоке, каковы могут быть последствия этого и как отреагировала Россия — в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова