Минпромторг актуализировал список разрешенных авто для такси

Примечательно, что в список попали новые модели марки «Москвич» — М70 и М90, о запуске которых в середине декабря объявил КАМАЗ

Фото: Артем Дергунов

Минтранс России актуализировал список автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси. В обновленный список вошли автомобили нескольких брендов:

LADA (модели Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Travel, Niva Legend);

Sollers (модели SP7, SF1);

Evolute (модели I-JOY, I-SKY, I-SPACE);

Voyah (модели Free, Dream, Passion);

«Москвич» (модели 3, 3е, 6, 8, М70, М90);

UMO (модель 5).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Министерство сообщило, что сейчас работает над расширением перечня. На рассмотрении находятся модели HAVAL Jolion, HAVAL F7, HAVAL F7x и TENET T7. Их включение в реестр ожидается после соответствующего решения правительства.



Ранее эксперты, опрошенные «Реальным временем», разошлись во мнениях. Одни ожидают возвращения «серых» частников из-за введения закона о локализации, вторые — повышения стоимости поездки, а третьи уверены, что ничего не изменится. Подробнее — в материале.

Наталья Жирнова