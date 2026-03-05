МВД заявило о задержании четырех татарстанцев, похитивших деньги у участников СВО

На сегодняшний день установлено 24 пострадавших, общий размер ущерба превысил сумму в 44 млн рублей

МВД раскрыло деятельность организованного преступного сообщества, которое похищало деньги участников СВО, сообщает представитель министерства Ирина Волк. Преступники вербовали граждан, стремящихся поступить на контрактную службу, и за плату обещали трудоустройство в тыловых подразделениях.

Реальных возможностей исполнить данное обязательство у злоумышленников не имелось. Более того, путем обмана члены группы добивались доступа к банковским счетам военных, откуда незаконно списывались положенные военнослужащим выплаты и заработанные ими средства.

На сегодняшний день установлено 24 пострадавших, общий размер ущерба превысил сумму в 44 млн рублей. Сотрудниками оперативных подразделений совместно с Росгвардией задержаны семь членов банды, четверо из которых являются жителями Республики Татарстан, остальные трое — жители Кировской области. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ («Мошенничество»).

Ранее в Татарстане задержали троих дропперов.

Наталья Жирнова