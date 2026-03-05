Прокуратура выявила в Нижнекамске дефектные мосты

Фото: предоставлено Миндортрансом РТ

Камская транспортная прокуратура в ходе инспекции выявила нарушения на автомобильных мостах вблизи Нижнекамска, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что конструкции путепроводов, расположенных над железнодорожными путями, имеют существенные дефекты. Такие повреждения создают угрозу безопасности движения поездов и могут привести к возникновению аварийных ситуаций.

Ответственным за содержание инфраструктурных объектов является МБУ «Дирекция единого заказчика города Нижнекамска». Учреждение не принимало необходимых мер по поддержанию путепроводов в надлежащем состоянии.

По инициативе прокуратуры Ространснадзор привлек предприятие к административной ответственности. Организация оштрафована на 100 тысяч рублей за нарушение требований технических регламентов (ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ).

Наталья Жирнова