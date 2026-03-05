Прокуратура выявила в Нижнекамске дефектные мосты
Ответственным за содержание инфраструктурных объектов является МБУ «Дирекция единого заказчика города Нижнекамска»
Камская транспортная прокуратура в ходе инспекции выявила нарушения на автомобильных мостах вблизи Нижнекамска, сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что конструкции путепроводов, расположенных над железнодорожными путями, имеют существенные дефекты. Такие повреждения создают угрозу безопасности движения поездов и могут привести к возникновению аварийных ситуаций.
Ответственным за содержание инфраструктурных объектов является МБУ «Дирекция единого заказчика города Нижнекамска». Учреждение не принимало необходимых мер по поддержанию путепроводов в надлежащем состоянии.
По инициативе прокуратуры Ространснадзор привлек предприятие к административной ответственности. Организация оштрафована на 100 тысяч рублей за нарушение требований технических регламентов (ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ).
Напомним, что прокуратура проверяет случай гибели работника в Альметьевске.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».