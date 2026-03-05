Пассажиропоток между Казанью и Йошкар-Олой вырос более чем в полтора раза

В правлении Горьковской железной дороги отмечают, что рост стал возможен после того, как с 1 января было увеличено количество рейсов

Фото: Максим Платонов

В первые два месяца 2026 года межрегиональными поездами, связывающими столицы Татарстана и Марий Эл, воспользовались 26,3 тысячи пассажиров. Это на 68% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба ГЖД.

Существенный рост пассажиропотока стал возможен после того, как с 1 января было увеличено количество рейсов. Сейчас между городами ежедневно курсируют два состава, преодолевающие путь менее чем за три часа.

Поезда отправляются из Казани в 08:20 и 14:30, прибывая в Йошкар-Олу в 11:05 и 17:10 соответственно. Обратные рейсы из столицы Марий Эл отправляются в 07:39 и 17:45, прибывая в Казань в 10:19 и 20:50.

Напомним, что грузооборот ГЖД упал на 22% в начале 2026 года.

Наталья Жирнова