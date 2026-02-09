Казань получила разрешение на обновление Чеховского рынка

— Ожидаем, объект получится не менее интересным, чем Московский рынок, — заявил мэр города Ильсур Метшин

Фото: Динар Фатыхов

Начальник Управления градостроительных разрешений Марсель Абдулхаков сообщил о выдаче необходимых разрешений на строительство и реконструкцию Чеховского рынка в Казани.

— Ожидаем, объект получится не менее интересным, чем Московский рынок, — заявил мэр города Ильсур Метшин.

Популярность объекта подтверждается статистикой: только в предновогодний период его посетили более 140 тысяч жителей и гостей столицы Татарстана.

Проект реконструкции был представлен архитектором Олегом Маклаковым в 2024 году. Согласно плану, территория рынка будет разделена на несколько функциональных зон. Основной акцент сделан на восстановлении главного шатра для торговых целей. За ним планируется строительство новых двухэтажных торговых рядов. Также в проекте предусмотрен многофункциональный двор с торговыми галереями.



Наталья Жирнова