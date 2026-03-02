В Казани из-за очередного обрыва контактной сети остановили свою работу троллейбусы №1 и 2

МУП «Метроэлектротранс» напомнил, что для модернизации инфраструктуры наземного электрического транспорта необходимо 9 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Казани из-за очередного обрыва контактной сети остановили свою работу троллейбусы №1 и 2. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс». Известно, что инцидент произошел по адресу ул. Краснококшайская, 154.

— Для поддержания инфраструктуры в надлежащем состоянии, требуется капитальный ремонт 131 км контактной сети, 35 км кабельных линий, — напомнили в компании на фоне произошедшей остановки транспорта.

Там также напомнили, что для модернизации инфраструктуры наземного электрического транспорта необходимо 9 млрд рублей. Напомним,что на фоне расцвета дорожного строительства в городе отстает общественный транспорт, который перевозит более трети жителей Казани. Что планируют сделать для улучшения качества жизни казанцев — в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова