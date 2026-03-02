Умер драматург Николай Коляда

Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер

В Екатеринбурге на 69-м году жизни скончался художественный руководитель «Коляда-театра» Николай Коляда. О трагической новости сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в своем Telegram-канале.

— Невосполнимая утрата не только для Свердловской области, но и всей России. Ушел из жизни выдающийся драматург, актер, режиссер Николай Владимирович Коляда. Всю свою жизнь он посвятил театральному искусству и всегда оставался верен себе, — написал Паслер.

Губернатор особо отметил значимость личности драматурга для театральной жизни Урала. Николай Коляда получил прозвище «уральское солнце современной драматургии» за свой вклад в развитие театрального искусства. Глава региона выразил искренние соболезнования родным и близким покойного.

Ранее некоторые СМИ сообщали о госпитализации драматурга и его помещении в медикаментозный сон.

Напомним, что 26 февраля умерла актриса Наталья Климова, сыгравшая роль Снежной королевы в одноименном фильме.



Наталья Жирнова