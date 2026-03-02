Новости общества

07:54 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Умер драматург Николай Коляда

09:42, 02.03.2026

Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер

Умер драматург Николай Коляда
Фото: скриншот из видео "Николай Коляда для проекта СТОПдиабет" на канале "Звездные истории: любовь, сценарии и судьбы"

В Екатеринбурге на 69-м году жизни скончался художественный руководитель «Коляда-театра» Николай Коляда. О трагической новости сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в своем Telegram-канале.

— Невосполнимая утрата не только для Свердловской области, но и всей России. Ушел из жизни выдающийся драматург, актер, режиссер Николай Владимирович Коляда. Всю свою жизнь он посвятил театральному искусству и всегда оставался верен себе, — написал Паслер.

Губернатор особо отметил значимость личности драматурга для театральной жизни Урала. Николай Коляда получил прозвище «уральское солнце современной драматургии» за свой вклад в развитие театрального искусства. Глава региона выразил искренние соболезнования родным и близким покойного.

Ранее некоторые СМИ сообщали о госпитализации драматурга и его помещении в медикаментозный сон.

Напомним, что 26 февраля умерла актриса Наталья Климова, сыгравшая роль Снежной королевы в одноименном фильме.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоКультура

Новости партнеров

Читайте также