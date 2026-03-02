Татарстан выделит 89 млн рублей на обеспечение диабетиков системами мониторинга глюкозы

В эту категорию людей попадут беременные и дети с сахарным диабетом 1-го типа в возрасте от 2 до 17 лет

В 2026 году продолжается реализация программы по обеспечению беременных женщин с сахарным диабетом и детей с диабетом 1-го типа системами непрерывного мониторинга глюкозы. Это происходит в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает Минфин Татарстана.

На эти цели предусмотрено финансирование в размере 89,4 миллиона рублей. Из них 19,7 миллиона рублей будет направлено на обеспечение беременных женщин, причем 14,4 миллиона рублей выделяется из федерального бюджета, а 5,3 миллиона — из бюджета Республики Татарстан. Для детей с сахарным диабетом 1-го типа в возрасте от 2 до 17 лет предусмотрено 69,7 миллиона рублей. Из этой суммы 50,9 миллиона рублей поступит из федерального бюджета, а 18,8 миллиона рублей — из регионального.

Напомним, что все степени диабета вошли в перечень болезней, запрещающих контракт при мобилизации.

Наталья Жирнова