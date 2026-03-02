Московский военкомат не примет бывшего замминистра обороны РФ Иванова на СВО

Иск Тимура Иванова в Минобороны России об игнорировании его просьбы заключить с ним контракт и отправить в зону СВО рассмотрят 5 марта

Московский военкомат отклонил кандидатуру бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, приговоренного судом за растраты и хищение порядка 3,9 миллиарда рублей из активов банка «Интеркоммерц», сообщается информагентством ТАСС со ссылкой на заседание суда в Мещанском районе столицы.

Официальный представитель ведомства заявил, что решение об отказе принято в связи с имеющейся судимостью кандидата, препятствующей прохождению контрактной службы.

В суде также стало известно, что иск Иванова в Минобороны России об игнорировании его просьбы заключить с ним контракт и отправить в зону СВО рассмотрят 5 марта. Напомним, бывшего замглавы Минобороны приговорили к 13 годам колонии за хищение и легализацию преступных доходов. Тимур Иванов признан виновным в незаконном выводе 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц» и растрате средств, выделенных на покупку двух паромов для Керченской переправы. Позднее стало известно, что экс-замглавы Минобороны России Тимуру Иванову вернут землю и дом по решению суда.

Наталья Жирнова