В Набережных Челнах обновят двухкилометровую канализацию за 43 млн рублей

Модернизация позволит обеспечить нормализированное водоотведение для 7335 жителей города

На проспекте Яшьлек в Набережных Челнах начались работы по капремонту сетей канализации. Проект входит в национальный план «Инфраструктура для жизни» с общим финансированием 43 миллиона рублей, сообщает минстрой РТ.

По данным, стальной трубопровод протяженностью 2 километра был введен в эксплуатацию еще в 1973 году. За это время система неоднократно подвергалась аварийным ситуациям. Степень износа сетей водоотведения достигла 85%. В рамках текущего года планируется прокладка 945 метров новых полиэтиленовых труб. Завершение работ намечено на сентябрь 2026 года. Модернизация позволит обеспечить качественное водоотведение для 7335 жителей города.

Всего в Набережных Челнах по национальному проекту планируется обновить 15 объектов коммунальной инфраструктуры. Напомним, что Актанышский, Алькеевский и Балтасинский районы Татарстана также получат новые канализации за 298 млн рублей.

Наталья Жирнова