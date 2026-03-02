В «Автодоре» с понедельника вступили в силу новые тарифы проезда по М-12 до Казани

Проезд по маршруту от Москвы до столицы Татарстана подорожал почти на 500 рублей

Фото: Динар Фатыхов

Согласно данным «Автодора», с 2 марта стоимость поездки на автомобиле от Москвы до Казани выросла на 498 рублей и теперь составляет 5 847 рублей.

При этом цена маршрута до Иннополиса (первого съезда на Казань по М-12) увеличилась на 425 рублей и достигла 5 250 рублей. Поездка до казанского аэропорта теперь обойдется в 5 685 рублей вместо прежних 5 217 рублей, а маршрут до села Шали будет стоить почти 6 тысяч — 5 909 рублей.

— Несмотря на ежегодную корректировку стоимости проезда, тарифы на магистралях остаются существенно ниже предельных уровней, установленных законодательством. На М-12 от Москвы до Казани лимит составляет 11,12 рубля при фактической стоимости проезда 7,3 руб. за км, а на участке Дюртюли — Ачит — менее 7 рублей за км, — отмечается в сообщении компании.

Напомним, что Татарстан может ввести налоговые льготы для крупных дорожных проектов.

Наталья Жирнова