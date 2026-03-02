Власти Дубая обязали отели поддержать застрявших туристов

На данный момент все ближайшие рейсы, связывающие Казань и Дубаи, отменены

Фото: Мария Зверева

Департамент экономики и туризма Дубая направил официальные инструкции отелям эмирата в связи с массовыми отменами и задержками авиарейсов, сообщает АТОР. В документе содержится ряд требований к гостиницам по отношению к туристам, которые не могут покинуть страну из-за транспортных проблем.

Согласно распоряжению, отели обязаны предоставить туристам возможность продлить проживание на необходимый срок при невозможности выезда. При этом гостям сохраняются все условия, предусмотренные первоначальным бронированием. В случае если турист не имеет возможности оплатить продление проживания из-за транспортных ограничений, отель обязан немедленно проинформировать об этом Департамент экономики и туризма.

Сейчас все рейсы на 2 марта, связывающие Казань и Дубай, отменены, следует из данных онлайн-табло казанского аэропорта. Однако 3 марта рейсы на вылет и прилет числятся как «планируются». Ранее подобная ситуация сложилась и с Абу-Даби.



Наталья Жирнова