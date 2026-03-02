Иранский дрон долетел до Кипра на британскую авиабазу

Это подтвердили в Минобороны Британии

На британскую военную базу «Акротири» на острове Кипр был совершен налет иранским беспилотником, передает Cyprus Mail. Как сообщает RT, в Минобороны Британии подтвердили предполагаемый удар БПЛА по базе.

Сообщается, что никто не получил травм, а повреждения военного объекта незначительны. Жители расположенного неподалеку города Лимасола слышали звуки взрывов и сработавшие сигнализационные системы.

Согласно источникам издания, в качестве оружия использовался дрон-камикадзе типа «Шахед-136». Параллельно агентство IRIB сообщило, что Иран подверг нападению американскую авиационную базу «Виктория», расположенную вблизи международного аэропорта Багдада в Ираке.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Накануне такие страны, как Франция, ФРГ и Британия, заявили, что готовы защищать свои интересы, используя оборонительные меры против ракетных и беспилотных возможностей Ирана. Об этом сообщили РИА «Новости».

Президент США Дональд Трамп утром 28 февраля объявил, что Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки начали масштабную военную операцию в Иране. Также об атаке республики заявил Израиль. В ответ Иран заявил об ответных пусках ракет по Израилю, а также по ОАЭ, Ираку, Катару, Кувейту, Иордании и Бахрейну. Выльется ли конфликт между странами в полноценную войну на Ближнем Востоке, каковы могут быть последствия этого и как отреагировала Россия — в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова