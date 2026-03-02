Туристы выбирают Казань: столица Татарстана стала популярным весенним направлением

Фото: Динар Фатыхов

Российские туристы активно планируют поездки на предстоящий сезон. По данным сервиса «Т-Путешествия» у РИА «Новостей», лидерами внутреннего туризма как весной, так и летом станут Санкт-Петербург и Москва.

Весной в топ-5 популярных направлений также войдут Казань, Сочи и Эсто-Садок, а летом к ним добавятся Сочи, Калининград и Новосибирск.

За рубежом наибольшей популярностью этой весной пользуются Стамбул, Дубай, Минск, Ереван и Токио. При этом заметно вырос интерес к китайским городам — Пекину и Шанхаю. Летние зарубежные поездки россияне чаще всего планируют в Стамбул, Белград, Анталью и Гуанчжоу.

Аналитики отмечают, что глубина бронирования весенних поездок уже достаточно высокая, а летний спрос формируется постепенно. Напомним, что Татарстан вошел в топ регионов по числу бронирований поездок в выходные на 8 марта.

Наталья Жирнова