Из Египта спецрейсом МЧС вывезли 84 россиянина, покинувших Израиль

Ил-76 приземлился в аэропорту Жуковский

Ил-76 МЧС России эвакуировал из Египта группу российских граждан, включая дипломатов и членов их семей, находившихся на территории Израиля. Об этом отчитались в ведомстве.

Операция прошла по распоряжению президента России Владимира Путина и по заданию МЧС Александра Куренкова. Самолет совершил посадку в московском аэропорту Жуковский, доставив домой 84 россиянина, среди которых были 38 несовершеннолетних.

Напомним, по состоянию на 15:00 1 марта посольство России в Тель-Авиве не располагало информацией о российских гражданах, которые могли бы пострадать в результате ракетных обстрелов территории Израиля. Однако около 6—8 тысяч россиян все еще не могут вернуться в Россию.



Наталья Жирнова