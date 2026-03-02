Израиль начал бомбить объекты «Хезболлы» в Ливане

По данным ЦАХАЛ, ранее именно боевики «Хезболлы» первыми атаковали территорию Израиля

Израильская армия приступила к нанесению ударов по объектам движения «Хезболла» на территории всего Ливана, сообщили представители израильских вооруженных сил в своем официальном Telegram-канале.

По их данным, ранее именно боевики «Хезболлы» первыми атаковали территорию Израиля, выпустив ракеты с ливанской стороны границы. Большинство снарядов было либо нейтрализовано средствами ПВО, либо упало вдали от населенных пунктов, сообщений о жертвах или разрушениях пока не поступало.

Представителями армии также подчеркнуто, что движение «Хезболла» выступает инструментом влияния Ирана, осуществляя нападения на мирных жителей государства Израиль.

скриншот с сайта Wikipedia.org

— Любой враг, который угрожает нашей безопасности, заплатит высокую цену — мы не допустим, чтобы народу Израиля и нашей северной границе был причинен какой-либо вред, — приводятся слова начальника гештаба ЦАХАЛ.

Президент США Дональд Трамп утром 28 февраля объявил, что Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки начали масштабную военную операцию в Иране. Также об атаке республики заявил Израиль. В ответ Иран заявил об ответных пусках ракет по Израилю, а также по ОАЭ, Ираку, Катару, Кувейту, Иордании и Бахрейну. Выльется ли конфликт между странами в полноценную войну на Ближнем Востоке, каковы могут быть последствия этого и как отреагировала Россия — в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова