Детям Набережных Челнов может угрожать рост алкогольной и компьютерной зависимости

Около трети местных детей растут в семьях, где постоянно происходят ссоры

Фото: Динар Фатыхов

Замруководителя исполкома Набережных Челнов Винер Харисов представил тревожную статистику: около трети местных детей растут в семьях, где постоянно происходят ссоры. Такие данные были озвучены на городском совещании.

Сообщается, что такое положение негативно отражается на психическом здоровье подрастающего поколения. Замечено увеличение случаев раннего знакомства подростков с алкоголем, происходящего зачастую прямо в домашних условиях, а также злоупотребления гаджетами и ночными компьютерными играми.

Напомним, что 13—15 лет считают оптимальным возрастом для регистрации в социальных сетях 30% жителей Казани. Еще 23% опрошенных полагают, что знакомство с платформами следует начинать в 16—17 лет.

Наталья Жирнова