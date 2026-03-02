Новости общества

Сегодня в Татарстане ожидается до +2 градусов

07:00, 02.03.2026

Днем небольшой и умеренный снег, мокрый снег

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Татарстане будет облачно, ночью с прояснениями. Днем небольшой и умеренный снег, мокрый снег, в отдельных районах метель. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер западный, юго-западный 5—10 м/с, днем местами порывами до 13 м/с. Температура составит от +2 до -1 градуса. На дорогах снежная каша, гололедица, местами сильная.

Галия Гарифуллина

