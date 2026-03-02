Российские силы ПВО за ночь сбили 172 украинских дрона
Основная масса атак была зафиксирована над Черным морем в Краснодарском крае
Российские силы ПВО за ночь сбили 172 украинских дрона. Об этом сообщили в Минобороны страны. Основная масса атак была зафиксирована над Черным морем в Краснодарском крае.
Так, с 23:00 1 марта до 7:00 2 марта было уничтожено:
- 67 дронов — над акваторией Черного моря,
- 66 дронов — над территорией Краснодарского края,
- 23 дрона — над территорией Республики Крым,
- 8 дронов — над акваторией Азовского моря,
- 4 дрона — над территорией Белгородской области,
- 3 дрона — над территорией Курской области,
- 1 дрон — над территорией Астраханской области.
Напомним, что 27 февраля в Татарстане впервые ввели режим ракетной опасности. Оповещение пришло через приложение МЧС России в 12:06 по московскому времени. Главное об этом — в материале «Реального времени».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».