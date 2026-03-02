Российские силы ПВО за ночь сбили 172 украинских дрона

Основная масса атак была зафиксирована над Черным морем в Краснодарском крае

Фото: Динар Фатыхов

Российские силы ПВО за ночь сбили 172 украинских дрона. Об этом сообщили в Минобороны страны. Основная масса атак была зафиксирована над Черным морем в Краснодарском крае.

Так, с 23:00 1 марта до 7:00 2 марта было уничтожено:

67 дронов — над акваторией Черного моря,

66 дронов — над территорией Краснодарского края,

23 дрона — над территорией Республики Крым,

8 дронов — над акваторией Азовского моря,

4 дрона — над территорией Белгородской области,

3 дрона — над территорией Курской области,

1 дрон — над территорией Астраханской области.

Напомним, что 27 февраля в Татарстане впервые ввели режим ракетной опасности. Оповещение пришло через приложение МЧС России в 12:06 по московскому времени.



Наталья Жирнова