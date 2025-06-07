Путин подписал закон об усилении контроля за перевозкой грузов в России

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на усиление контроля за перевозкой грузов по всей стране. Закон вводит обязательную электронную форму экспедиторских документов и создает госреестр транспортно-экспедиционных организаций. Это значительный шаг к цифровизации транспортной отрасли и повышению прозрачности логистических операций.



С 1 сентября 2026 года экспедиторские документы будут формироваться преимущественно в электронном виде. Однако уполномоченные органы смогут разрешать использование бумажной формы в определенных случаях.

Также с 1 марта 2026 года все лица, осуществляющие транспортно-экспедиционную деятельность, обязаны подать уведомление в федеральный орган, который будет определен правительством, для внесения в реестр. Реестр будет функционировать на национальной цифровой транспортно-логистической платформе «Гослог», оператором которой станет Министерство транспорта России. Платформа будет содержать подробную информацию об экспедиторах и их обязанностях.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Закон запрещает передачу персональных данных клиентов за пределы России, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами и законодательством о защите персональных данных, в частности при организации международных перевозок.

Замминистра транспорта Андрей Никитин объявил о планах запустить беспилотные грузоперевозки по маршруту Казань — Санкт-Петербург к 2026 году.



Рената Валеева