XI республиканский ифтар: театральная постановка и экопосуда

Чем будут радовать 11 тысяч человек и раиса?

Республиканский ифтар, который в этом году пройдет в 11-й раз, масштабируется и впитывает новые формы взаимодействия с публикой. На этот раз 15 апреля «Казань Экспо» примет 11 тысяч человек, в рамках культурной программы покажут спектакль, а за столом будут использовать экопосуду. Подробнее — в материале «Реального времени».

Моноспектакль на ифтаре



Как сообщил муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, сейчас ифтары ежедневно организуются в 42 мечетях Казани.

— Ифтар проходит в Год национальных культур и традиций, поэтому и программа будет другой, — продолжил глава ДУМ РТ. — Мы поговорили с Буинским театром — будет показан моноспектакль «Дервиш» о Нургали Хасанове.

Единственный актер постановки — художественный руководитель театра Раиль Садриев. Его герой — татарский богослов рубежа XIX—XX веков, работавший в Буинске имамом. До этого официальный ислам в Татарстане с театром особо не соприкасался: да, снимаются мусульманские фильмы (с духовной тематикой и разделением мужчин и женщин на съемочной площадке), но в основном о театрах вспоминают в связи с репертуарными спектаклями из советской эпохи, где мулл критикуют. Или в связи с историческими фактами противостояния имамов и театралов. Серьезный шаг за 100 с лишним лет: от критики до компромисса.

Как сообщил муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, сейчас ифтары ежедневно организуются в 42 мечетях Казани. Фото: dumrt.ru

Также в концертном зале будет показана видеопрограмма в 3D-графике, «отражающая татарские и мусульманские традиции». Будет и халяль-маркет, так что на мероприятие можно подъехать заранее. Как уточнил первый заместитель генерального директора «Казань Экспо» Игорь Астафьев, на территории организовано 3 000 парковочных мест. Из города можно приехать от вокзала «Казань-1» в 15.45 и 17.18, обратно — в 20.30 и 21.30. Также Астафьев добавил, что нынешний ифтар служит для их команды подготовкой к майскому Международному экономическому форуму России и стран ОИС «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023».

Районные администрации обеспечивают транспорт для своих жителей. Больше всего едут из Пестрецов — 105 человек. Из Нурлата, Кукмора, Балтасей, Зеленодольска — по 100 участников. К слову, детям после 10 лет генеральный директор стадиона «Ак Барс Арена» Радик Миннахметов порекомендовал брать отдельные билеты.

Как уточнил первый заместитель генерального директора «Казань Экспо» Игорь Астафьев, на территории организовано 3 000 парковочных мест. Фото: dumrt.ru

Питание в цифрах

Коллективная молитва начнется в 18.49, после этого можно будет пройти в зал для разговения. 11 000 человек — это 1 850 столов по шесть человек, рассчитал Радик Миннахметов. А также 20 километров ковролина и 3 км скатертей. Его коллега, соучредитель национального комплекса «Туган авылым» Радик Абдрахманов, отвечающий за питание, сообщил, что в этом году на ифтаре будет использоваться экопосуда — из бумаги и бамбука: «Нам так захотелось».

— Я знаю, что журналисты любят цифры, — продолжил Абдрахманов. — У нас будет 2 тонны говядины, 1 тонна риса, 1 тонна овощей, 11 000 треугольников и бэккенов, 500 кг конфет, 1 тонна печенья, 1 тонна огурцов и помидоров, 800 кг сухофруктов, воды, соки.

Соучредитель национального комплекса «Туган авылым» Радик Абдрахманов, отвечающий за питание, сообщил, что в этом году на ифтаре будет использоваться экопосуда — из бумаги и бамбука: «Нам так захотелось». Фото: dumrt.ru

— FLAMAX выступает в качестве партнёра Республиканского ифтара второй год подряд, — рассказывает генеральный директор компании Фиргат Зиганшин. — Нам приятно быть частью данного мероприятия, и мы с большим удовольствием предложим воду каждому присутствующему. Ведь ещё в Священном Коране Посланник Божий упоминает, что самой лучшей милостыней является непрерывная милостыня. А поить водой живых существ (людей, животных или же птиц) — один из видов непрерывной милостыни. Пусть и наша вода станет приятным началом разговления в этот день!

Стоимость одной порции — 800 рублей. Это без учета прочих расходов. Помогают проводить мероприятие 600 волонтеров, по словам Самигуллина, в их число можно войти даже сейчас. Они три дня будут готовить площадку, а потом еще и заниматься уборкой. По этой причине было решено отказаться от чтения таравиха (желательного намаза в Рамадан).

По словам Камиля хазрата, на сегодняшний день распространено 9 770 билетов, они рассылаются в электронном виде по почте и в Whatsapp. Желающие могут обратиться в фонды «Закят» и «Ярдам — Помощь», в мутфият и районные мухтасибаты.

Также он ответил на вопрос о том, будет ли раис Татарстана Рустам Минниханов.

— Конечно, ведь это республиканский ифтар, — улыбнулся муфтий.