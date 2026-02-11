«Неплохо для начала»: Радмир Беляев оценил востребованность ЖК «Калина» в Нижнекамске

В жилом комплексе реализовано 40% квартир

Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин и мэр Нижнекамска Радмир Беляев ознакомились с ходом строительства жилого комплекса «Калина», который группа компаний «СМУ-88» возводит в 15-м микрорайоне города. Концепцию проекта презентовали в рамках отчетной сессии Совета Нижнекамского муниципального района и Нижнекамского городского Совета.

Делегация посетила стенд СМУ-88, представленный в выставочной зоне наряду с крупнейшими градообразующими предприятиями Нижнекамска, включая СИБУР, ТАИФ-НК и KAMA TYRES. Заместитель генерального директора группы компаний «СМУ-88» Ильмир Исхаков презентовал жилой комплекс «Калина», рассказав о квартирографии и архитектурной концепции проекта. Он отметил высокий потенциал жилого комплекса и сообщил, что на сегодняшний день реализовано уже 40% квартир. «Неплохо для начала», — отметил мэр Нижнекамска Радмир Беляев, оценивая текущие показатели продаж.