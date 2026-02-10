В Татарстане за январь оценили более 200 тысяч объектов недвижимости

Из этого количества для 40 728 объектов была установлена новая кадастровая стоимость

Фото: Мария Зверева

За первый месяц 2026 года специалисты Центра государственной кадастровой оценки (ЦГКО) рассмотрели документы на 209,5 тысячи объектов недвижимости. Об этом сообщает Минзем РТ.

Из этого количества для 40 728 объектов была установлена новая кадастровая стоимость. Среди них были дома, земельные участки, квартиры, гаражи и другие постройки. По оставшимся 168 783 объектам специалисты решили, что изменения в документах не требуют пересчета их кадастровой стоимости.

Полной прозрачности в управлении казенным имуществом потребовал от районных властей раис Татарстана. Выступая на коллегии Министерства земельных и имущественных отношений республики, Рустам Минниханов сообщил о большом количестве претензий в адрес должностных лиц в части принятых ими решений по распоряжению муниципальными зданиями или землей. На особом контроле еще два вопроса: по двукратному росту числа детей-сирот, претендующих на жилье, а также по работе над сокращением инвестиционно-строительного цикла, подробности — в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова