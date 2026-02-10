Татарстан попал в топ-10 регионов России по доле новостроек в выдачах ипотеки в январе

За месяц «Сбер» выдал ипотеки на сумму 313,5 млрд рублей

Доля новостроек в выдачах ипотеки в Татарстане составила 65,5% в январе 2026 года. Еще 13,5% от общего объема выдач пришлось на вторичное жилье и 20% — на загородную недвижимость, следует из аналитики «Домклик».

Для сравнения: в Москве доля новостроек в общем объеме выданных жилищных кредитов составила 81% (самый высокий показатель), в Ростовской области — 80%, а в Свердловской — 79,3%. В топ-5 по доле ипотек на новые дома попали Санкт-Петербург (78,4%) и Красноярский край (76,5%). На 6—10 местах по этому показателю — Тюменская (74%), Ленинградская (72%) и Московская (67%) области. На 9-м месте расположился Татарстан, а замкнула десятку Республика Башкортостан (63,7%).

В целом по России доля новостроек в выдачах ипотеки составила 73,6%, еще 13,2% — вторичка и 12,2% — ИЖС.

— В январе 2026 года «Сбер» выдал ипотеки на сумму 313,5 млрд рублей. Это в 4,7 раза больше, чем в январе 2025 года (67 млрд), — отметил директор департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.

Никита Егоров