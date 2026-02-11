Для ипотечной двушки в Казани нужны доходы выше 248 тыс. рублей

Средний порог зарплаты для одобрения рыночной ипотеки в мегаполисах — 190 тыс. рублей

Для одобрения рыночной ипотеки на двухкомнатную квартиру во вторичном фонде в среднем по мегаполисам России в феврале 2026 года необходимо зарабатывать около 190 тыс. рублей в месяц, подсчитали аналитики «РБК Недвижимость». При этом гражданам с доходом ниже 120 тыс. рублей в месяц кредит на двушку не выдадут ни в одном миллионнике.

Наиболее высокие требования к доходам действуют в Москве — 523,9 тыс. рублей в месяц, что в 2,8 раза превышает средний показатель по всем миллионникам. В Санкт-Петербурге требуется 297,5 тыс. рублей, а в Казани — 248,6 тыс. рублей, что в 1,3 раза выше среднего. В Нижнем Новгороде порог установлен на уровне 192,2 тыс. рублей.

