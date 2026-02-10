ЖК «Васильевский остров» от ГК ТОЧНО признали «Премьерой года»

Уникальный город-курорт на 10 тыс. жителей появится в 30 минутах от центра Казани

Фото: предоставлено ООО «Специализированный застройщик 1». Коммерческое обозначение ТОЧНО

В Казани 6 февраля прошла церемония награждения лауреатов ежегодной премии «Лучший застройщик Казани», в рамках которой редакция Урбан Медиа и отраслевые эксперты выбрали лучшие жилые комплексы столичной агломерации в семи номинациях.

Жюри высоко оценило ЖК «Васильевский остров» от ГК ТОЧНО. Дебютный проект девелопера в республике одержал победу в номинации «Премьера года» — награду получил директор проектов ГК ТОЧНО по Республике Татарстан Азат Назмеев. Эксперты отметили масштабность района, насыщенную концепцию с собственным озером и набережной, близость к столице, высокую транспортную доступность, хорошую экологию и доступные условия покупки жилья. Также в рамках Урбан Конференции объявили результаты народного голосования за лучший нейминг жилых комплексов Казани — «Васильевский остров» занял первое место, набрав 36% голосов.

предоставлено ООО «Специализированный застройщик 1». Коммерческое обозначение ТОЧНО

ЖК «Васильевский остров» — уникальный город-курорт, который ГК ТОЧНО, девелопер №1 по надежности в России, возводит в пгт Васильево, который стал частью проекта «Большой Зеленодольск», а в перспективе войдет в Казанскую агломерацию. Один из крупнейших жилых районов в регионе займет площадь 88 га и объединит 64 дома.

Девелопер реализует «Васильевский остров» по механизмам КРТ: в проекте появятся школа, два детских сада, детско-взрослая поликлиника, фитнес-клуб и термальный комплекс, а также собственное озеро площадью 8,8 тыс. кв. м с круглогодичной инфраструктурой.

«В марте 2025 года мы запустили первый проект в Татарстане — ЖК «Васильевский остров». Уникальный город-курорт, равных которому в республике нет. За 9 месяцев достигли уверенных показателей как по продажам, так и по стройке — благодаря сильной команде, доверию властей и надежным подрядчикам. Построим новый рекреационный курорт в черте города, который станет точкой притяжения жителей и гостей Татарстана», — комментирует директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслеха.

Сегодня проект находится в активной фазе реализации и опережает план строительства на 5 месяцев — I и II этапы завершены на 30%. Первые резиденты получат ключи уже в 2027-м, завершить строительство планируют в 2032 г.

Отметим, что это уже третья награда амбициозного проекта от ТОЧНО. В 2025 г. мастер-план ЖК «Васильевский остров» признали лучшим в России , проект также получил награду за лучший водный объект в стране .

Только в феврале в ЖК «Васильевский остров» действует выгодное предложение, при котором покупатели могут приобрести квартиру по минимальной стоимости — от 5,6 млн. руб.

Ознакомиться с подробностями можно на официальном сайте ТОЧНО или в офисе продаж «Васильевский остров» по адресу ул. Шаляпина, 32, где представлен его архитектурный макет. Также любой желающий может оценить ход и темпы строительства, посетив технорум в офисе продаж на месте возведения проекта — со вторника по субботу.

Реклама. ООО «Специализированный застройщик 1». Бренд ТОЧНО.