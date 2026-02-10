Цукерберг приобрел элитную недвижимость в «бункере миллиардеров»

Среди других владельцев элитной недвижимости здесь числятся основатель Amazon Джефф Безос, зять американского президента Джаред Кушнер и известный финансист Карл Айкан

Марк Цукерберг и его супруга Присцилла Чан стали владельцами новой недвижимости в престижном районе США. Как сообщает ТАСС, пара приобрела особняк на искусственном острове Индиан-Крик во Флориде, известном как «бункер миллиардеров».

Новоприобретенный участок площадью 0,8 гектара включает в себя дом с бассейном, расположенный в непосредственной близости от океана, а также собственный пирс. По оценкам местных экспертов по недвижимости, стоимость сделки может составить $150—200 миллионов.

Среди других владельцев элитной недвижимости здесь числятся основатель Amazon Джефф Безос, зять американского президента Джаред Кушнер и известный финансист Карл Айкан.



