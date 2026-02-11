Татарстан лидирует в ПФО по количеству действующих кредитных договоров у застройщиков

Республика также в лидерах по задолженностям у девелоперов — эта сумма за полгода увеличилась на 43 млрд рублей

Фото: Олег Тихонов

Татарстан лидирует в ПФО по количеству действующих кредитных договоров у застройщиков — 559 единиц, следует из данных Центробанка.

Республика также в лидерах по задолженностям у девелоперов, эта сумма за полгода увеличилась на 43 млрд рублей — с 230 млрд до 273 млрд рублей на 1 января 2026 года.

Следом за Татарстаном по этому показателю в Приволжском ФО следуют с большим отставанием Башкирия — 151 млрд рублей — и Пермский край — 87 млрд рублей.

Очередную проверку на прочность пережил российский рынок недвижимости в 2025 году. Сложности начались еще весной, когда в условиях охлаждения спроса застройщики стремились удержать цены и переносили запуск новых проектов. К лету отрасль достигла уже двукратного падения выдачи ипотек, а часть девелоперов допустила просрочку по кредитам. Осенью после снижения ключевой ставки началось небольшое оживление по сделкам, и только под конец года случился ажиотаж на фоне грядущего ужесточения условий семейной ипотеки. В отрасли считают: рынок восстанавливается и полностью адаптируется в наступившем году. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Наталья Жирнова