Минстрой России одобрил повышение тарифов управляющих компаний
Сейчас УК не могут менять цены на свои услуги, а из-за повышения налогов им придется либо хуже обслуживать дома, либо отказаться от каких-то услуг
Министр строительства России Ирек Файзуллин поддержал идею повысить стоимость услуг управляющих компаний. Об этом он сообщил на встрече с депутатами Госдумы.
Как объяснил депутат Владимир Кошелев, сейчас УК не могут менять цены на свои услуги. А с начала года изменились налоги, из-за чего компаниям придется либо хуже обслуживать дома, либо отказаться от каких-то услуг. При этом компаниям, которые поставляют воду, газ и электричество, уже разрешили поднять тарифы. Поэтому в Госдуме подготовили новый закон, который изменит правила работы управляющих компаний.
По словам министра, такое решение поможет сохранить качество обслуживания домов.
— Мы поддерживаем это предложение. Эта ситуация действительно связана с качеством предоставляемых услуг, — заявил Файзуллин.
Напомним, что Татарстан не попал в список регионов для проверки ФАС на высокие тарифы ЖКУ.
