Минстрой России одобрил повышение тарифов управляющих компаний

Сейчас УК не могут менять цены на свои услуги, а из-за повышения налогов им придется либо хуже обслуживать дома, либо отказаться от каких-то услуг

Фото: Реальное время

Министр строительства России Ирек Файзуллин поддержал идею повысить стоимость услуг управляющих компаний. Об этом он сообщил на встрече с депутатами Госдумы.

Как объяснил депутат Владимир Кошелев, сейчас УК не могут менять цены на свои услуги. А с начала года изменились налоги, из-за чего компаниям придется либо хуже обслуживать дома, либо отказаться от каких-то услуг. При этом компаниям, которые поставляют воду, газ и электричество, уже разрешили поднять тарифы. Поэтому в Госдуме подготовили новый закон, который изменит правила работы управляющих компаний.

По словам министра, такое решение поможет сохранить качество обслуживания домов.

— Мы поддерживаем это предложение. Эта ситуация действительно связана с качеством предоставляемых услуг, — заявил Файзуллин.

Напомним, что Татарстан не попал в список регионов для проверки ФАС на высокие тарифы ЖКУ.

Наталья Жирнова