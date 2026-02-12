Власти готовят закон о рассрочке при покупке жилья

Штрафы за просрочку могут ограничить 20% годовых от суммы платежа

Банк России и правительство готовят законодательные изменения для регулирования рассрочки при покупке жилья. Планируется закрепить переход права собственности к покупателю после ввода дома в эксплуатацию, передачу данных о долговой нагрузке в БКИ и ограничение штрафов за просрочку.

Об этом сообщил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута в интервью «Известиям».

Согласно инициативе, у застройщика после передачи жилья будет возникать залоговое право. В договорах рассрочки должны быть подробно и понятно прописаны условия сделки, последствия просрочки и график платежей. Предельный размер штрафа предлагается установить на уровне не более 20% годовых от суммы просрочки.

По словам Мамута, сейчас рассрочка на жилье не регулируется: квартиры до полного расчета остаются на балансе продавца, а штрафы могут достигать 50% от всей суммы долга. При этом из-за высоких ставок по ипотеке через рассрочку у некоторых застройщиков продается 30–40% квартир.

Законопроект дорабатывается совместно со строительным и банковским сообществом и готовится к внесению в Госдуму.

Ранее «Реальное время» писало, что Татарстан попал в топ-10 регионов России по доле новостроек в выдачах ипотеки в январе.

